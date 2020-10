Der er så mange stillestående vande i byrådet, at man frygter iltsvind og algevækst i de kommunale beslutningsprocesser for Næstved Havn og dermed også Næstved bymidte, mener Keld Stelling. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Den nødvendige debat om havnen

Debat Næstved - 26. oktober 2020 kl. 18:41 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Kævler, sand, grus og soda er produkter, der gennem årtier har været knyttet til Næstveds erhverv og havn, og det er de stadigvæk. Jeg var med til at starte havnedebatten for ca. syv år siden. Mit udgangspunkt var, og er stadig, at de nævnte aktiviteter er gode nok, men de skal ikke ligge i bycentrum. I disse ca. syv år har synspunkterne omkring erhvervshavnen bølget frem og tilbage med et sømærke, der hed beslutningen om en erhvervskaj ved Ydernæs - udført i kraft af et kommunalt mageskifte - i en tid med byrådsmedlem Per Sørensen (S) som havneformand.

Læs også: Julemanden må finde nye veje til byen

Med det ny byråd i 2017 blev der sat gang i havneanalyserne, der åbenbart var så betydningsfulde, at havnens virkelige ejere, borgerne, ikke kunne informeres fyldestgørende herom. Kensdsgerningerne er, at den ny havneformand, byrådsmedlem Kristian Skov- Andersen (V), har fået væsentlig bedre styr på havneøkonomien og lagt et bredere perspektiv på havnestrategien end tidligere, hvilket tegner et mere positivt billede for havnens udvikling. Men byrådet nøler. For Det radikale Venstre hviler den faste hånd ikke på havnens politiske udviklingsproces, men snarere på en evigt søgende erkendelse efter havnevisdom, der dog synes at foregå langsommere end den hastige udvikling for det maritime Danmark. Efter Per Sørensens udsagn i Sjællandske, (23.10.20) synes de vises sten nu at være en kommunal havn, styret af Byrådet, uden formueadskillelse og uden de udvidede aktivitetsområder den kommunale selvstyrehavn kan tilbyde.

Det giver mig fornemmelser af Halloween. Er der ikke gys nok i det danske samfund? Mit liberale perspektiv er at se en havneaktivitet på Ydernæs, gerne organiseret i et kombineret kommunalt og privat A/S, der kan give erhvervslivet den fornødne bevægelsesfrihed og et kapitalgrundlag for fremtidig erhvervsaktivitet. Havnen har faktisk klaret sig godt i de seneste år.

Derimod synes jeg, der er så mange stillestående vande i byrådet, at man frygter iltsvind og algevækst i de kommunale beslutningsprocesser for Næstved Havn og dermed også Næstved bymidte.

