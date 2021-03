Gravemaskinerne er for længst gået i jorden, og nu er udvikling af terrænet omkring café- og teaterbygningen på Grønnegade umulig, mener Erik Kruse Sørensen.Foto: Rikke Bondesen

Debat: Den kinesiske trappe

Debat Næstved - 17. marts 2021 kl. 19:40 Af Erik Kruse Sørensen, medlem af Enhedslisten, Stationsvej 13, Holme-Olstrup Kontakt redaktionen

Et oplevelses-projekt er sluppet løs i Næstved på kanten af Grønnegades Kasserne. Her har man gnavet endnu en bette bid af Åsen for at få plads til et gigantisk siddemøbel. Et såkaldt »byrum«.

Derved fjernes et område, der kunne have været brugt til udvidelser omkring cafe- og teaterbygningen. Derved mistes terræn og mulighed for udsigtsplads fra Grønnegade Kaserne.

Her blev en smuk støttemur brudt ned. Kampestensmuren var i god stand, og sammen med to mindre brolagte trapper gav det en fin markering mod Kvægtorvet. Suppleret af broen fra biblioteket gav det rigelig adgang til Grønnegade fra torvet.

Nu er en udvikling af terrænet omkring café- og teaterbygningen på Grønnegade umulig. Heroppe ville en god stor terrasse på vestsiden ellers have givet udsigt - og mulighed for koncerter og andre arrangementer.

Efter nutidens princip om topstyring plantes et projekt ovenfra og ned. Sten og sand er kørt bort, og materialerne bestilt. Jeg håber bare, at trappen ikke bygges af kinesisk discount-granit, et materiale så charmerende som Legoklodser.

Men det er nok, hvad vi må tage til takke med. Og det et sted, hvor vi har den fine Fakse-marmor lige i nærheden! Marmor har en behagelig og indbydende tekstur.

Men spillet er begyndt, og brikkerne er i bevægelse på brættet. Nu er jeg hverken springer eller løber, men vil også engang bestige den kommende trappe for at slænge mig i det nye byrum. En eftermiddag, når stenene har nået en kropsnær temperatur. Nu håber jeg ikke, at alle pengene er kastet ned ad trappen, men at der også findes midler til at færdiggøre den lille plads, som nænsomt og uden arkitekttegnede træer er anlagt på hjørnet af Grønnegade Kaserne, med blik ned ad den brolagte Nygade.

Pladsen er markeret af Michael Bangs statue af frihedskæmperen som kalder til fredens arbejde.

Grønne vækster, blomster og kasernens gulkalkede facader indbyder til mere fra samme hylde. Et par bænke ville også gøre godt på denne plads.

Lad endelig kommunens parkafdeling gå videre med dette hjemmelavede »byrum«, men gerne sådan at bagsiden af Kvickly bliver forskønnet.

Hvis der er budget til det, meget gerne med en biblioteksterrasse, hvor man kan hænge ud med en bog og en kop kaffe, når vejret tillader det.

Derfra kunne man så kigge på de dristige drenge, som slår saltomotaler med deres skateboards på Den kinesiske Trappe. Og så vil alle være glade.

Måske undtagen arkitekterne.