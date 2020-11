Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den har Helle Jessen vist misforstået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den har Helle Jessen vist misforstået

Debat Næstved - 09. november 2020 kl. 22:05 Af Diego Gugliotta (V), Mogenstrup Parkvej 12, Mogenstrup Kontakt redaktionen

Formanden for Næstved Kommunes Teknik- og Miljøudvalget Helle Jessen, har vist nok misforstået Venstres hensigter i forbindelse med sagen om bundfældningstanke til private spildevandsbehandlingsanlæg.

Selvfølgelig skal loven overholdes, der er ingen der anfægter det faktum. Hvis der er et EU-krav om CE-mærkning, hvilket er tilfælde i forbindelse med bundfældningstanke, så skal det følges. Men her er der tale om noget helt andet, nemlig at en ny teknologi, som ovenikøbet er udviklet af en lokal virksomhed fra Næstved, som ikke gør brug af bundfældningstanke, ikke får lov til at blive installeret i Næstved Kommune, alene fordi Helle Jessen lokalpolitisk har bestemt sig for at sådan er det bare, mens akkurat samme anlæg, godt kan blive installeret og godkendt i andre kommuner.

Helle Jessens bold

Der er således heller ikke nogen form for lovgivning der fastsætter at anlæg af denne type skulle være ulovlige. Det er derimod op til kommunerne selv at godkende brugen af anlæg af denne type eller ej.

Så den bold ligger altså hos Helle Jessen selv, og ikke hos Miljøministeriet, som hun fejlagtigt forsøger at kaste bolden over. Bolden ligger altså hos Socialdemokratiet i byrådet, som er i fuld gang med at forhindre en lokal virksomhed i at få luft under vingerne, ved at kunne fremvise referenceanlæg i hjemmekommunen, og ved at kunne afsætte anlæggene i Næstved.

Der er således kun tale om en lokalpolitisk beslutning som Venstre, i kraft af det manglende flertal i byrådet, desværre ikke kan gøre noget andet ved, end at bede det røde flertal at tillade brugen af disse anlæg i vores kommune. Vi i Venstre ser frem til at Helle Jessen, og resten af Socialdemokratiet i Næstved, stopper øjeblikkeligt med at spænde ben for en lokal virksomhed, og tillader installationen af de i øvrigt lovlige piletræsanlæg, uden bundfældningstanke, da dette ikke vil være i strid med nogen til dato kendt lovgivning.

