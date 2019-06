Der er dybest set ikke givet nogen handlemuligheder for de kommunale folkevalgte i denne situation, mener Helle Jessen (S). Foto: Anna C. Møhl

Debat: Demokratiske muligheder

Debat Næstved - 11. juni 2019 kl. 21:18 Af Helle Jessen (S), formand for teknisk udvalg, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landbrugsrådgiver Claus Skov Madsen kalder processen vedr etableringen af biogasledningen mellem Ringsted og Fensmark for skindemokrati, hvilket jeg er meget enig med ham i. Men han giver også udtryk for, at han mener, at politikerne mangler mod til at gå imod projektet. Hvis det blot drejede sig om mod, så var det en let sag. Men så enkelt er det desværre ikke.

Eftersom vi ikke kan påvise, at den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er negativ, så har kommunerne ikke mulighed for at sige nej. Det ved Claus Skov Madsen sikkert også godt.

Dansk Gasdistribution har fået vide beføjelser af staten, og ingen kan tilsyneladende trænge igennem med forslag om alternative løsninger. Man kan blot konstatere, at det demokratiske ligger i at Folketinget/Staten har overdraget ansvaret for distribution af gas til DGD, som ikke er pligtig til at lytte til de kommunalbestyrelser, som formelt skal godkende deres projekter.

Der er dybest set ikke givet nogen handlemuligheder for de kommunale folkevalgte i denne situation. Næstved Kommune har faktisk ladet et rådgivningsfirma komme med beregninger på hvordan det samfundsøkonomisk ville se ud, hvis man byggede en kompressorstation. Men disse tal vil DGD ikke forholde sig til.

Det er jo ikke et ukendt fænomen, at kommunalpolitikerne sættes uden for indflydelse. Eksemplerne er mange. Loven om husdyrudvidelse er f.eks. en såkaldt "godkendelseslov", hvor landmanden på forhånd har en lovsikret ret til at få sit ønske om flere dyreenheder godkendt, og hvor politikernes indsigelsesmuligheder er indskrænket til at omfatte stillingtagen til de fysiske rammer.

Alligevel beder man kommunerne behandle en sådan sag, som om der var mulighed for give afslag på en sådan ansøgning. Det er såmænd heller ikke særlig demokratisk. Den slags små juridiske finurligheder må en landbrugsrådgiver da ofte være stødt på i sit rådgivningsvirke.

