Debat: Dataovervågning vedrører os alle

Debat Næstved - 22. marts 2018 kl. 16:03 Af Lone Kluge og Jens Due, Villavej 8, Fensmark

Jeg gør jo ikke noget ulovligt!

Bekymrer du dig over de stadig større mængder af data, der lagres om dig på alle mulige servere rundt omkring i verden? Eller har du i lighed med mange andre kun et skuldertræk til overs for det. Du har jo ikke gjort noget ulovligt.

I tirsdags havde Folke Universitetet i Holmegaard-Suså besøg af en foredragsholder, der bestemt ikke var ligeglad. Han hedder Anders Kjærulff Christensen, han er journalist og programvært på Radio24syv i programmet »Aflyttet«.

Anders Kjærulffs pointe var, at vi alle har ret til privatliv, hvor vi ikke kontrolleres og registreres, uden at der først foreligger en dommerkendelse.

Hans meget interessante foredrag blev overværet af 38 tilhørere, og vi tror ikke, at én eneste er gået hjem uden at være berørt af alle de fakta, han kunne lægge på bordet. George Orwell har i bogen »1984« forudsagt et overvågningssamfund, hvor staten overalt og hele tiden er med på en lytter.

Det stadie har vi for længst passeret. Men i modsætning til i bogen lader vi det ske uden at opponere. Vi bruger mobiltelefonen mange gange på en dag, og hver gang gemmes der data, over hvem vi kontaktede, præcist tidspunkt og stedet, det sker fra. I lovgivningen er det fastsat, at loggede data skal slettes efter et år, men vi har for nylig set, at de eneste data, der slettes effektivt er politi-ledelsens mailkorrespondance, hvis den kan afsløre, hvem der afgav ulovlige ordrer.

Vi lader os også hele tiden fotografere eller videofilme. Tag fx en tur over Storebælt eller gå en tur forbi banken i byens gågade. Gå i et supermarked for at handle dagligvarer.

Køb en billet eller brug dit rejsekort. Alt registreres øjeblikkeligt. Brug dit betalingskort, og i det mindste banken ved, hvor du har handlet, for hvor meget og præcist hvornår. Lån en bog på biblioteket. Søg på Google. Køb en rejse ... Fortsæt selv listen.

For at det ikke skal være nok, er mange nye elektriske apparater nu udstyret med sender, så de kan indsamle data om dit forbrug, faktisk uden at du ved det, eller endnu mindre hvor dataene lagres.

Er alt dette ligegyldigt for vores vågne presse? Det skulle man tro. For det var meget svært for at få en omtale i aviserne forud for Folkeuniversitetets foredrag. Og sigende nok var der ikke en eneste journalist til stede - ud over foredragsholderen.

En af dem, der har lækket til os alle sammen, hvor galt det står til i det frieste af alle samfund, USA, hedder Edward Snowden. For at have afsløret, hvordan hans eget lands sikkerhedstjeneste begår ulovligheder, har han måttet gå i frivilligt eksil i Rusland, og han sidder nu på tredje år fanget i Moskvas lufthavn.

Hvis han kommer hjem, idømmes han livslangt fængsel, måske endda en dødsdom. Vi betragter ham som en helt, der modigt har ofret sit liv for vores skyld og for vore efterkommeres. Vi håber, han tildeles Nobels Fredspris!

Tak, fordi du tog dig tid til at læse kommentaren. Nu håber vi, du tager del i kampen mod data-indsamlingen.