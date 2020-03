Debat: Dagen i morgen

Jeg faldt over byrådsmedlem Freja Lynæs Larsens indlæg 17, marts om, at »Verden i dag er ikke, som den var i går«.

Det har Danmark oplevet før, for eksepel under 2. Verdenskrig.

»Har De håb for verden i morgen?« spurgte Winston Churchill i 1954 den dengang unge Billy Graham, som besøgte ham under en 12 ugers mødekampagne i London.

Den 35-årige evangelist tog frem et nyt testamente og læste for ham centrale ord om Kristi genkomst som sit håbefulde svar til premierministeren.

Audiensen, som var sat til 10 minutter, kom til at vare i cirka 40 minutter og sluttede med, at de på Billy Grahams forslag bad en bøn sammen, hvad Churchill hjerteligt bifaldt.

Jeg indrømmer, at jeg selv tænker i de baner i denne alvorlige tid (pandemi-krisen), hvor dagen i morgen, her på min livsaften, hurtigt kan blive en opvågnen i den evighed, som Kristus selv har beredt for dem, der tror på Ham.