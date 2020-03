Under gravearbejdet i forbindelse med Baltic Pipe har arkæologer fundet de jordiske rester af en stormandshal fra jernalderen. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Debat: Da kulturarven kom til Fuglebjerg

Debat Næstved - 04. marts 2020 kl. 17:21 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sporene efter kæmpehallen ved Fuglebjerg viser, at datidens håndværkere havde stor faglig kyndighed. Antager man at datidens høvdinge er flyttet mod vand i vikingetiden, og at kvinderne fik magt, da mændene tog på togt, begynder man at forstå kontinuiteten fra jernalderens landsbysamfund til Næstved som middelalderby.

Dette må interessere Kultur og Demokrati Udvalget (KDU). Fuglebjergs borgere har for længst formuleret projektet "Landet mellem Byerne".

Der en begrundet bekymring for, at den store mængde og det fortsatte arbejde under vanskelige forhold sletter værdifulde spor og vanskeliggør det overblik, en arkæologisk udgravning skal give.

I jernalderen har der været organiserede landsbysamfund, varieret bebyggelse og et struktureret fællesskab indenfor de hegnede områder.

Derfor taler sandsynligheden for, at der findes flere interessante fund ved Fuglebjerg.

Der skal lyde en appel til samtlige medlemmer af KDU, om at udvise rettidig omhu.

Sagen haster. Energinet A/S har travlt. Baltic Pipe arbejder efter en stram tidsplan.

Rettidig omhu nødvendiggør, at KDU bør indkaldes til et hastemøde for at drøfte, om Energinet A/S, i tilstrækkeligt omfang, varetager Næstved Kommunes kulturarv, og hvilke initiativer KDU bør tage, for at omsætte de arkæologiske udgravninger til konkret handling som led i Næstved Kommunes kulturpolitik.