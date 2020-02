Debat: Da Baltic Pipe kom til Fuglebjerg

Det fremgår af Sjællandske 14. februar. Alle ved, at Jesus Kristus aldrig har færdes langs trachéet af Baltic Pipe. Men alligevel blev danerne kristne. Min konklusion er, at intet andet end vejrguderne kan forsinke gasrørets gang under mulde. Baltic Pipe nedbryder autoriteten i vores samfund, og nu er også Kulturministeriet og Museum Sydøstdanmark inddraget i noget, der kan udvikle sig til en problematik om troværdighed.

Der er tilsyneladende ikke tilstrækkelig klare kriterier for, hvornår et projekt er så betydningsfuldt, at det kan stoppes eller ændres af hensyn til vores kulturarv. En rekonstruktion af kæmpe hallen fra Jernalderen, kan blive enestående for vores egn. Succesen bag Sagnlandet Lejre ligger i at have genskabt bygninger fra forhistorisk tid, der skaber et oplevelses- og læringsrum for børn og voksne.