Debat: DSB har valgt forkert

Arealet er eventyrligt godt for DSB, - men dårligt for attraktionen ved Mogenstrup Ås. Den erkendelse breder sig nu som ringe i vandet.

Mindst 80 procent af det aktuelle værkstedsareal skal ligge i den omgivende zone, der ellers netop skal beskytte naturområderne. DSB mangler at erkende, at her i Næstved Kommune vil der bliver stillet ændringsforslag til lokalplanforslaget, som politikerne næppe kan sige nej til, hvis de positive udsagn om borgernes indflydelse på plansager skal holde stik. Hvem har dog glemt at fortælle dem det? DSB må tilpasse sig den omgivende natur - ikke omvendt.