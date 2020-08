Artiklen: Debat: DSB-anlægget - dyrt for demokratiet?

Debat: DSB-anlægget - dyrt for demokratiet?

1. - at være åbne og ærlige om vores egen holdning.

2. - at være bevist om at modstanden i vores lokalområde er bredt funderet. Der kan siges nej af mange årsager. 300 eller blot 100 fremmødte til et borgermøde kommer ikke fra nogen yderfløj.