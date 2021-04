Debat: Coronabelønning contra at redde kvinder for kræft

En undersøgelse i rette tid kan være forskellen på liv og død, fastslår Helge Adam Møller. Foto: Anna C. Møhl

Af Helge Adam Møller, byrådsmedlem og Konservativ kandidat til Regionsvalget, Møllevej 12, Næstved

Nu bliver over 500 kvinder i Næstved svigtet af Region Sjælland vedrørende deres lovsikrede brystkræftscreening. Det er ikke første kræftsvigt. Alle husker kræftskandalen i Ringsted for nogle år siden, hvor en lang række kvinder der var henvist til en brystkræft-undersøgelse ikke fik den korrekte behandling. Med alvorlige følger for mange.

Nu er det kommet frem, at over 500 kvinder fra Næstved kommune - og ti gange så mange i hele regionen - får forsinket deres lovbestemte brystkræftscreening med mange måneder. Overlæge Janne Bigaard udtaler til Berlingske: »Vi risikerer at kvinderne får stillet en forsinket diagnose, og det har stor betydning for deres behandling og chancer for at overleve«.

Tager regionspolitikerne ikke situationen alvorligt? En undersøgelse i rette tid kan altså være forskellen på liv og død. Vi taler om 500 kvinder i Næstved kommune! Men tager regionspolitikerne da ikke situationen alvorligt? Jo delvis, man har nemlig besluttet, at afsætte tre millioner ekstra for at øge screenings kapaciteten. Beløbet skal bruges til, at låne personale fra andre regioner, eller få private til at screene kvinderne. Den ekstra bevilling på tre millioner kan så holdes op mod de 20 millioner som regionen forleden besluttede at give i Coronabelønning til deres 20.000 ansatte.

Havde det ikke været mere korrekt overfor de kræftsvigtede kvinder, at politikerne havde brugt de 20 millioner til at sikre alle berørte kvinder i Næstved, og i resten af regionen, en hurtigere og korrekt kræftscreening? Jeg spørger bare.

