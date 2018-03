Debat: Citychefen viser format

næstved: I fredagens avis kritiseres Citychef Lars Børsting for ikke at være chef for City. Jeg mener, at Lars Børsting ser helt rigtigt og viser sit format og fremtidsyn, ved at invitere til dialog og ikke se en udvidelse af Næstved Storcenter som en ødelæggelse af City. De to kan noget forskelligt og appelerer til forskellige. Vi skal som borgere være gode til at bakke op, om det vi bedst kan lide og gerne vil have så det ikke forsvinder.