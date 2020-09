Willem van Hees er utilfreds med, at der er planer om at opstille høje vindmøller ved Skovtårnet. De har samme størrelse som møllerne her i Store Røttinge, der blev opført i 2015 trods lokale protester. Foto: Robert Andersen

Debat: Carsten Rasmussens kasketforvirring

I Sjællandske 3.9.2020 kunne man læse, at når »Carsten Rasmussen tager turistkasketten på, så kan han ikke få øje på, at tre vindmøller 1,6 kilometer fra Skovtårnet vil ødelægge den unikke oplevelse i højderne«.

Og videre: »Der er ingen evidens for, at vindmøllerne kan blive et problem. Og jeg har svært ved at tro, at turister vil fravælge en tur i trætoptårnet fordi man kan få øje på tre vindmøller i landskabet«, siger Carsten Rasmussen.