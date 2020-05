Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås mangler stadig svar, og de er fortsat kritiske i forhold til placeringen af DSB?s kommende værksted. Privatfoto

Debat: Byrådets henvendelse til erhvervsministeren

Debat Næstved - 04. maj 2020 kl. 12:44 Af Theresa Bernstein, Lille Tvedevej 11, Brandelev, På vegne af Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved byrådsmødet den 28. april var det en fornøjelse at opleve, at byrådsmøder stadig kan afholdes, og at vi som borgere let kan følge med, trods alt det besvær disse tider bringer - tak til elektronikken og til dem, der får det til at fungere.

Trods en ellers livlig debat igennem mødet bemærkede vi, at der herskede total tavshed i byrådet under behandlingen af pkt. 77 omhandlende dispensationsansøgningen vedr. placeringen af DSB's værksted i det åbne land.

Skyldes mon denne mangel på debat en manglende indsigt i, hvorfor ansøgningen er absolut nødvendig, da der normalt ikke kan placeres industrielle anlæg i det åbne land, dvs. løsrevet fra byzone, eller skyldes det en allerede nu manglende lyst til at argumentere for det planlagte værksted og/eller at finde alternative løsninger?

Vi mangler stadig svar på en masse ting. F.eks. hvorfor bliver værkstedsarealet udvidet fra ca. 59 ha til 71,6 ha, når lokalplanforslaget faktisk fører bevis for, at arealet kunne indskrænkes til det halve? Og det tror vi måske også ministeren og hans embedsmænd undrer sig over.

