Ro på. Viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen (RV) opfordrer til, at man lige klapper hesten en ekstra gang, inden der bliver truffet vidtrækkende beslutninger. på billedet ses byudviklingsområdet, som foreslås opdelt i etaperne 1 - 4 samt et perspektivområde. Illustration: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Byrådet »nøler« - nej, byrådet tænker sig om! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Byrådet »nøler« - nej, byrådet tænker sig om!

Debat Næstved - 01. november 2020 kl. 12:26 Af Klaus Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre, Gl. Skovridervej 4A, Næstved Kontakt redaktionen

Keld Stilling bebrejder byrådet, at den nøler om Næstved havns udvikling.

Jeg er glad for, at der nøles - for en beslutning om havnens udvikling vil være en af de største beslutninger, der tages af et byråd i nyere tid.

Det er naturligt, at der er en lang udredningsperiode - om hvor havnen placeres, om rentabiliteten i forbindelse med evt.etablering af ny havn (kan den beskedne indtjening som den reelle havnedrift genererer betale etableringsomkostninger ved en ny havn?), hvad havnedrift er, maritim udvikling, forholdet til fritidssejlerne, byudviklingsinvestorers interesse i Næstved, o.s.v.

At der ifølge Stilling ikke har været en åben debat står for hans egen regning. Ud over drøftelser i byrådet har der været en livlig læserbrevsdebat.

Senest har borgmesterens udmelding om havnelukning sat nye perspektiver- derudover afventes p.t. en rapport iværksat af havnen om økonomien og forventningerne til kommende havne- og maritim udvikling.

I øjeblikket ligger sagen dels i den lille styregruppe (borgmester, havneformand og viceborgmester), som i øvrigt refererer til Økonomiudvalget - det er lige på trapperne, før at den debat kan tages videre til byrådet.

Radikale Venstre er enige med Keld Stilling i, at havneaktiviteterne ikke skal ligge i bymidten, men så ophører også enigheden. Vi synes, at erhvervshavnen bør lukkes, (og det har været vores politik i mange år- også før borgmesterens udmelding), og at selve byudviklingen ved havnevandet skal tage sin begyndelse så hurtigt som muligt. Ved at tage en sådan overordnet princip beslutning skabes der rum for at tage fat på og afgøre andre spørgsmål: hvorledes afvikles havnen, hvilke aktiviteter kan bevares , evt. flyttes, hvilken placering skal lystbåde have i selve den »gamle« havn og på Ydernæs. Hvad indebærer byudvikling set i sammenhæng med de andre udviklingsområder i byen Næstved, o.s.v.

Jeg tænker, at det er godt at byrådet tænker sig om.

relaterede artikler

Debat: Der var skam en café på havnen 28. oktober 2020 kl. 14:32