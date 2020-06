Flemming Rostgaard mener, det vil være oplagt at bygge solcelleanlæg, når almene boliger skal renoveres for milliarder. Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Debat: Byg solcelleanlæg i alment boligbyggeri ved renovering

Debat Næstved - 21. juni 2020 kl. 18:12 Af Flemming Rostgaard, Skovburren 127, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de almene boliger skal renoveres for milliarder ville det være oplagt at bygge solcelleanlæg på boligerne. De gamle regler om at alment byggeri ikke må tjene penge på industri og andet erhverv er allerede blevet lempet af følgende bestemmelser:

Kommunalbestyrelser og regionsråd har mulighed for at etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder. Kommunalbestyrelser og regionsråd kan etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger. Udlejning af erhvervsarealerne kan ske til en leje under markedslejen.

Almene boligorganisationer kan ligeledes etablere og udleje erhvervsarealer til mindre dagligvarebutikker på særlige vilkår. Det er en betingelse, at butikken er beliggende i et yderområde. Der er fastsat en liste over områder, der anses for yderområder i relation til de nævnte regler.

Efter § 182 i lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelser og regionsråd etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger. Udlejning af erhvervsarealerne til den erhvervsdrivende kan ske til en leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning under markedslejen, at såvel erhvervsarealerne som ældreboligerne er beliggende i et yderområde.

Der er desuden i bekendtgørelsen om sideaktiviteter m.v. i almene boligorganisationer m.v. åbnet mulighed for, at almene boligorganisationer i visse tilfælde kan etablere og udleje erhvervsarealer til en leje under balancelejen til et særligt selskab, som herefter videreudlejer arealerne til nærmere angivne virksomheder til markedsleje. Den omtalte udlejning på særlige vilkår kan bl.a. ske til mindre dagligvarebutikker. Det er dog en forudsætning, at den pågældende dagligvarebutik er beliggende i et yderområde.

Selvfølgelig skal tilladelse til etablering af solcelleanlæg også gælde i de store byer.

