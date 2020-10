Mikkel A. Jørgensen mener, borgmester Carsten Rasmussen (S) burde bytte plads med havneformand Kristian Skov-Andersen (V). Foto: Anna C. Møhl

Debat: Burde borgmester og havneformand ikke bytte plads?

Debat Næstved - 29. oktober 2020 kl. 15:07 Af Mikkel A. Jørgensen, Ferskenvej 97, Næstved Kontakt redaktionen

Per Sørensen (S) udstiller fredag sit 180 graders kursskifte omkring havnen siden sit eget engagement som havneformand. Som ivrig følger af havnedebatten må jeg medgive Per Sørensen, at vores havneformand kristian Skov-Andersen (V), i min optik, gør et fornuftigt stykke arbejde.

Havnen har, for mig, altid stået som et af Næstveds vartegn. Hvem kender ikke Mette Pan, som, i al den tid jeg kan huske, har sejlet gennem åens løb. Gang på gang hører vi om havnen i positive vendinger; fremdrift, effektivisering, lavt sygefravær og tilfredse kunder, hvem kan bede om mere for en havnedrift?

Samtidig har havnen fået en ny dygtig direktør. Hovsa-historier hører fortiden til. Det er historier som parkering i Karrebæksminde, vinterbadere og minimale overskud i havnens regnskab - nu ser vi positivt fremad. Mon ikke mommunen kunne være tjent med at overtage ikke bare driften, men også havnens ledelse efter valget?

Vores kommune lever højt på at have modtaget penge fra andre kommuner rundt om i landet, og vi krydser fingre for, at motorvejen kommer. Nuvel, vi har fået meget nyt på boligbyggerifronten, men desværre også ganske få nye private arbejdspladser.

Borgmesteren roses til skyerne for budgetforliget. Men mon ikke samtlige byrådsmedlemmer kunne have forhandlet et forlig hjem? Opgaven var jo at bruge 115 mio kr; et ganske taknemmeligt grundlag at danne et forlig på.

