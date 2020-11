Uffe Thorndahl mener, at Helle Jessen er en bugtalerdukke. Foto: Thomas Olsen

Debat: Bugtalerdukkerne

Debat Næstved - 10. november 2020 kl. 10:17 Kontakt redaktionen

Af Uffe Thorndahl, Klintholm Havnevej 74, Borre

Udvalgsformand Helle Jessen kritiserer i Sjællandske, at et medlem af Venstre har til hensigt at opfordre kommunen til at tænke sig om, inden kommunen bruger sine magtmidler til at tvinge borgere udenfor de egentlige byer til at spilde deres (og samfundets) penge på nogle fuldstændigt miljømæssigt helt ligegyldige spildevandsinvesteringer.

Helle Jessen argumenterer med, at man jo aldrig kan blive klogere, og det er nok rigtigt i hendes tilfælde, men forhåbentlig er der ikke mange af Helles Jessens slags i byrådet. Det mest forbavsende er, at lokalpolitiet spilder ressourcer på noget miljømæssigt så ligegyldigt, som det Helle Jessen argumenterer for.

Efter min mening så kunne politiet anvende sine ressourcer samfundsmæssigt væsentligt bedre bla. i forbindelse med at sørge for, at de omfattende og veldokumenterede tyverier af detailforretninger, som vi alle har set i TV blev stoppet.

Helle Jessen henviser så til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er en aldeles uhæderlig institution. Folketinget indgik d. 1.2.2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor, og Folketinget var stærkt optaget af, at borgerne skulle have endnu mere indsigt i forsyningssektoren og bestemte derfor, at de nye kommunale forsyningsselskaber skulle være underlagt forvaltningsloven. Dette væsentlige vilkår svindlede ledelsen af Miljøstyrelsen helt væk fra loven, og i lovforslaget og dets bemærkninger stod der derfor intet om, at Folketingets aftale om, at forvaltningsloven skulle gælde de nye kommunale forsyningsselskaber var elimineret. Miljøstyrelsen har således aktivt bedraget Folketinget, og hånet vort demokrati. Miljøstyrelsen kan man derfor overhovedet ikke stole på, og det samme gælder vel Næstved kommunes forvaltning, som er underlagt KL´s kodeks 2 om sandhed. Det betyder bla. at forvaltningen skal orientere den politiske ledelse om » alle relevante vinkler i sagerne ». Jeg er ret sikker på, at en uafhængig kvalificeret grundig undersøgelse af forvaltningens orientering af den politiske ledelse næppe tåler dagens lys.

