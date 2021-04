Borgmester Carsten Rasmussen leverer et svagt indtryk, mener Venstres borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen. Privatfoto

Debat: Borgmesterens skudsmål

Debat Næstved - 25. april 2021 kl. 12:48 Af Kristian Skov-Andersen, borgmesterkandidat (V), Agertoften 33, Næstved Kontakt redaktionen

Det væsentligste redskab for en leder er i mine øjne kommunikation.

Det gælder også for en borgmester. På det felt må jeg medgive Konservative Rune Kristensen, at vores borgmester leverer et svagt indtryk - både ved byrådsmøderne og på de sociale medier, hvor den politiske debat kører hele tiden.

Hvis der var leveret en 2-årig budgetaftale på baggrund af besparelser, var den bedrift mere imponerende. Men nu handlede det altså om at dele mange penge ud. Nemlig udligningskronerne, som desværre understreger, at mange mennesker ikke har det godt i Næstved.

Måske det mest imponerende var at få Venstre til at deltage i budgettet. Men forhandlingen sluttede altså med, at vi ønskede flere penge til vores børn, mens borgmesteren ville bruge penge på almene boliger. Den stillingskrig beder vi gerne vælgerne om at vælge side i til november.

Borgmesteren har vovet det ene øje og meldt markant ud om havnen. Desværre med usikkerhed og slingrekurs til følge. Dog ros for til sidst at ville bevare erhvervshavnen.

Endelig er der rollen som leder og inspirator for kommunens ca. 7.000 medarbejdere. På det felt virker vores borgmester meget tilbagetrukket. Selvom der er stort behov for tydelig og synlig ledelse: Alle skal føle sig hørt og godt behandlet. Og vi skal hele tiden tilpasse os en ny virkelighed, som udløser forandringer og behov for at forstå os borgere stadigt bedre.

