Debat: Borgmester i krigshumør?

Hvis borgmesteren mener, at klageproceduren skal overrules ved blot at starte anlægsarbejderne, så har vi som klagere jo ingen anden udvej end at anlægge en retssag ved domstolene for at få en redelig afgørelse, skriver Jørgen Pedersen på vegne af Aktivgruppen til bevaring af landskabet ved Mogenstrup Ås. Foto: Kasper Frank