Det vil ifølge Birgitte Essendrop være oplagt at plante vilde blomster i rundkørslen mod Karrebæksminde, hvor Park og Vej er i gang med at fjerne nærringsfattig jord. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Debat: Bommert i rundkørsel

Debat Næstved - 05. december 2020 kl. 14:44 Af Birgitte Essendrop, Reedtzholmvej 117, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Jeg læste i avisen lørdag om den mislykkede rundkørsel ved Karrebækvej og Skælskørvej og undrer mig såre over forløbet. Hvad der menes med, at rundkørslen skulle »friskes« op ved jeg ikke. Tror det var et dejligt tæt slåenkrat, der oprindelig stod udenom egetræet og fungerede jo fint og var pænt at se på.

Nå, men det skulle så rives op og nogle bøgeplanter i stedet, som vel ville give det samme udseende. Da det så ikke lykkedes, og disse planter fjernes, opdager medarbejderne i Park og Vej, at jorden er næringsfattig. Nu kommer så min store undren, for her var så pludselig alle tiders mulighed for at bruge inspirationen fra DR´s udsendelser om Hjørring Kommune og så vilde blomster, som jo netop trives langt bedst i næringsfattig jord.

Tænk hvor vi alle, fastboende og turister, ville fryde os over et dejligt blomsterflor udenom det smukke egetræ. Der skal nytænkning til, hvis vi skal lidt videre med begrebet »mere vild natur«, og her i rundkørslen var det oplagt og uendelig let og billigt at starte.

