Debat: Boliger til Mogenstrup

Da vi flyttede hertil var der "langt" til København, men en del kendte til Mogenstrup. I dag kommer man hurtigt til København med den nemme adgang til motorvejen, men jeg tror ikke mange kender til byen, kommunen markedsfører den jo ikke. Man har vel ikke engang oplyst Udlændingestyrelsens medarbejdere om, at der noget der hedder Mogenstrup med let adgang til motorvej, det ville jo heller ikke nytte, for der er jo ingen boligtilbud her.