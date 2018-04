Baltic Pipes planlagte vej gennem Danmark. Illustration: Energinet.dk

Debat: Bliver det guldhornene om igen?

Debat Næstved - 08. april 2018 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlotte Roest fortjener anerkendelse for sit læserbrev den 4 april. Det er dejligt at se en yngre socialdemokrat ramme plet, vise mod og formulere stærke og markante synspunkter.

Baltic Pipe har ikke rødder i den danske muld, og er ikke folkets projekt. Det er et regeringsprojekt, der skal tilgodese udenrigs- og forsvars politiske hensyn gennem energipolitikken. I Næstved startede sagen, da Byrådet i 2017 besluttede, at hensynet til Energinet var stærkere end hensynet til kommunens borgere. Derfor havnede emnet på den lukkede dagsorden. I samme periode var der gang i svingdørene i Energinet. Man indledte et generationsskifte på de to øverste ledelsesposter, og det vides ikke om årsagen er, at de to topledere ikke kunne se sig selv i rollen som ansvarlige for Baltic Pipe projektet.

Kun få Byrådsmedlemmer har meldt klart ud om deres holdninger. Byrådets synspunkter er nedskrevet i høringssvaret, men dette bygger på en »påtvungen accept« af et projekt, der hastigt nærmer sig »the point of no return«.

Kalkulerne over projektet er forbundet med løse skøn og høj risikomargin, risikoen for at Danmark kan løbe ind i en sandwich mellem gasledningerne i Nordsøen og Østersøen til Tyskland er fortsat til stede, og timingen er sårbar, da Polen skal forhandle gas med Rusland inden for få år. Mange danske industriledere har den opfattelse, at mulighederne i vedvarende energi er større end i Baltic Pipe.

Ser man afgrænset på Næstved, er der risiko for at få en »Baltic Suge Pipe« i kommunekassen som følge af udgifter, der ikke bliver refunderet af Energinet eller Staten. 1-2 mio.kr. tæller også i langtidsbudget. Flere politiske partier har nærdemokrati, vedvarende energi og konfliktforebyggelse på partiprogrammet. Der må være flere, der kan yde et bidrag til denne nødvendige debat.