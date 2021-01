Debat: Betragt havnen gennem forruden

Jeg håber, at han gerne lægger navn til vedlagte figur, som viser havnens udvikling siden den nuværende havnebestyrelses tiltræden 1. januar 2018. Og havnen har vel at mærke ikke udlejet flere sommerhusgrunde i den periode.

Udviklingen skyldes udover høj aktivitet, at der undervejs er kommet et helt andet fokus på havnens økonomi, end der tidligere har været anledning til. Og den udvikling er kun lige begyndt.

Først i september i år blev bestyrelsen forelagt tal for rentabilitet pr. kunde. Sådanne har ikke tidligere været udarbejdet. De viste et blandet billede, som dog allerede er forbedret med mere end en mio. kr. årligt til et samlet plus.