Else Jensen vil have flere busser til det sydøstlige hjørne af kommunen. Her er det chauffør Gert Gerczymisch på linje 698, der blev nedlagt 1. juli 2018. Sjællandske var med på en af de sidste ture. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Bedre kollektiv befordring til Tappernøje/Brøderup..... NU

Debat Næstved - 08. oktober 2020 kl. 18:31 Af Else Jensen, Æskebjergvej 8, Tappernøje Kontakt redaktionen

Hvornår får Udviklingscentret Brøderup/Tappernøje en acceptabel kollektiv busbefordring i området, som beskrevet i Kommuneplanen 2009 til 2021, der udkom medio juni 2009?

I den plan er tre øvrige områder defineret som udviklingscenterområder - altså et punkt i hver af de gamle kommuner, der blev lagt sammen med Næstved Kommune: Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. Alle de tre andre har halv-times busdrift på hverdage, og timedrift på lørdage og helligdage.

Vores del af Næstved Kommune har brug for, at den kollektive befordring bliver forbedret væsentligt, således vi igen på rimelig tid kan komme til Præstø, eller at der i det mindste etableres forbindelse mellem buslinjerne 611 og 102A hele dagen, såvel til som fra de respektive linjer.

Da Næstved Kommune overtog driften fra og med køreplanskiftet i december 2010, blev afgangene på linjen, der kom til at hedde 611, i stedet for linje 78, kraftigt reduceret, og selv om der nu i 2020 er kommet flere afgange på hverdage og fire afgange i begge retninger på lørdagen, så er standarden slet ikke oppe på det niveau, der var i 2010.

Undertegnede har siden maj 2013 siddet med i trafikfølgegruppen, og fra vores område har vi bedt om, at der på kommunens årlige budgetseminar blev afsat flere penge til opretholdelse af god kollektiv befordring samt kommet med forslag til, hvor og hvordan der kunne etableres rimelig korrespondance mellem de to buslinjer. Men hver gang henvises der i svaret fra forvaltningen, at det vil Movia ikke anbefale.

Det er sørgeligt, at så mange personer, hvilket antageligt drejer sig om ca. 50 dagligt i 2010, mistede adgangen til god kollektiv forbindelse, det vil sige 100 påstigninger pr. dag, fordi hvert minut bussen kører medfører en udgift for kommunen. Men passagerne betaler jo deres del af rejsen.

Næstved Kommune efterlyser forslag til, hvad der skal til for at fremme bosætningen i landområderne. Så derfor beder jeg igen om, at vores ønsker og behov for god kollektiv busbetjening fremover vil blive efterkommet, så vores område får en acceptabel kollektiv befordring i lighed med de øvrige tre udviklingscentre.

