Else Jensen efterlyser bedre busforbindelser i Tappernøje og Brøderup. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Bedre busforbindelser efterlyses

I Næstveds Kommuneplan 2009-2021 står beskrevet, at der skal være kollektiv busforbindelse mellem udviklingscentret Brøderup/Tappernøje og nærmeste by i anden kommune - i dette tilfælde Præstø.

Det er nødvendigt for at få en velfungerende betjening, at der bliver genetableret en velfungerende forbindelse. Alle de halve løsninger med, at så kan man bare benytte flextur eller plustur, er både en dyr og uacceptabel løsning - derudover så medfører det ofte for passagerne en urimelig lang transporttid.