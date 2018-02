Den røde linje markerer, hvor en kommende Baltic Pipe efter planen skal ligges. Grafik: Energinet.dk

Debat: Baltic Pipe og Næstved Kommune

Debat Næstved - 16. februar 2018 kl. 11:27 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved

Der er brug for flere debatindlæg om Baltic Pipe.

Projektet er udenrigspolitisk sprængstof, stærke kræfter i EU støtter en ny russisk gasledning i Østersøen, og udviklingen af vedvarende energi i Danmark er en succeshistorie. Derfor skal Baltic Pipe være et godt og sikkert projekt for Danmark , og de økonomiske regneforudsætninger for projektets rentabilitet skal hvile på et sikrere grundlag.

Et worst case-scenarie kan godt tænkes at vise, at det er bedre med fåreavl ved Everdrup. Et andet scenarie kan vise, at Baltic Pipe kan gøres til et gavnligt projekt for Danmark. Derimod er det svært at se, at Baltic Pipe er godt projekt for Næstved. Møver Baltic Pipe sig ind på prioriteringslisten før motorvejen, kan denne igen blive et fatamorgana. Antallet af varige nye arbejdspladser i projektet er få. De forventede prisreduktioner på naturgas for virksomheder og brugere er små. Næstved by vil fjernvarmen baseret på affaldsforbrænding og ikke naturgas. Landbruget og industrien risikerer tab, hvis Rusland indfører nye importrestriktioner, og landskabet taber visse steder rekreativ værdi. Heller ikke gæsteprincippet, der beskytter arealbesidderen, er skudsikkert. Princippet er ikke lovbestemt og kræver flere højesteretsdomme, før det er retsligt gennemskueligt. Baltic Pipe er sårbart på timing, og jeg så gerne en kommunal plan B "motorvej før Baltic Pipe ".

Er Næstved Erhvervsforening enig heri, kunne dette markeres med en action fetaost lavet på fåremælk. Kommunen har i mere end et halvt år været bekendt med Baltic Pipe, og har i en lang periode valgt at holde sagen lukket. Dette var ønsket af Energinet, begrundet i den forhandlingsmæssige position. I efteråret 2017 var Baltic Pipe på et meget indledende stade. Energinet har ført samtaler med polske Gaz-System og foretaget markedsmæssige sonderinger uden at have egentlige beslutningsbeføjelser for en aftale. Med hvilken ret kan et dansk forsyningsselskab på dette grundlag diktere en dansk kommune at holde en sag lukket, når konsekvensen er, at borgerne fratages muligheden for tidlig varsling af et projekt, der på væsentlig måde griber ind i hverdagen for mange. På samme tid var der kommunal valgkamp, der forløb uden at borgerne havde kendskab til Baltic Pipe, og havde mulighed for at stille spørgsmål til de politiske partier, hvoraf flere havde de demokratiske værdier som mærkesag. Herefter kommer så at Baltic Pipe ønskes gennemført ud fra et ministerielt landsplandirektiv. Kommunen og borgerne kan bare "stå rør". Hvor er det danske demokrati i denne sag?

