Hvorfor får vi ikke lov at høre de udenrigspolitiske vurderinger af Baltic Pipe, spørger Keld Stelling. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Baltic Pipe i bakspejlet

Debat Næstved - 26. august 2020 kl. 09:31 Af Keld Stelling, Krogagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om byrådsmedlemmerne Elmer Jacobsen (V) og Per Sørensen (S) kombinerer deres kreativitet for at få anlagt en ny omkørselsvej ved Kyse og Vallensved samtidig med Baltic Pipe projektet, bliver det mere end svært at realisere den gode tanke (omtalt i Sjællandske den 6. og 7. august).

Emnet var i byrådet den 30 januar 2018 i forbindelse med første høringsrunde. Tidsplanen for Baltic Pipe har hele tiden vanskeliggjort tilpasninger i linieføringen eller i projektets substans. Og når togene bliver forsinkede ved Holme Olstrup, kan det ses som et udtryk for "Baltic Pipe First".

Nu er det ikke fordi Kyse, Vallensved, Holme Olstrup, Fuglebjerg og Everdrup giver de store vibrationer i udenrigspolitikken, men "end høres danskens sang og mejselslag" også i lokalsamfundene. Baltic Pipe har været behandlet i Udenrigspolitisk Nævn to gange. Udenrigspolitisk Nævns møder er hemmelige. Hvad er det for informationer, danskerne ikke kan tåle at høre om Baltic Pipe? Vi kender kredsen af folketingspolitikere i nævnet, og vi ved, at den daværende udenrigsminister og forsvarsminister var til stede. Hvorfor får vi ikke de udenrigspolitiske vurderinger om Baltic Pipe?

Det Radikale Venstre, der elsker de grønne lunde, den grønne omstilling, fred på jorden og det åbne sind, har en central rolle i Udenrigspolitisk Nævn, i kraft af den nuværende rådsformand Martin Lidegaard (RV) og politisk leder Morten Østergaard (RV). Vi fik business casen over Baltic Pipe, men udenrigspolitikken er tavshed. Tavsheden ruger også over gasledningen Nord Stream 2 fra Rusland, der med skandinavisk accept er ved at runde Bornholm på vej mod Tyskland. Rusland og Tyskland forventer at kunne færdiggøre Nord Stream 2 i løbet af 1. kvartal 2021. Det er godt for Danmark, der bruger meget russisk gas, mens renoveringen er i gang af olie-og gas felterne i Nordsøen. Men det er ikke godt, når europæiske energiselskaber, der på lovlig vis støtter Nord Stream 2, bliver udsat for amerikanske sanktioner og urimelig retorik.

Er det ikke på tide, vi får set på Udenrigspolitisk Nævn og tavshedspligten?

