Nu blander Venstres Rico Carlsen sig i kultur-debatten.

Debat: Aurea mediocritas

Debat Næstved - 03. december 2019 kl. 13:01 Af Rico Carlsen (V), medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Sandvedvej 27, Fuglebjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste tid har der kørt en intensiv diskussion om kulturens rolle imellem bl.a. to andre af Kulturudvalgets medlemmer, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Klaus Eusebius. Virkeligheden er dog noget mere nuanceret end at lukke det hele eller bare åbne de kommunale pengesluser.

Ligesom på alle andre områder ligger Næstved Kommunes budget også hvad kulturen angår et pænt stykke under landsgennemsnittet. Grunden til, at der alligevel sker så meget i foreningsliv og kulturtilbud i Næstved Kommune, er først og fremmest indsatsen fra de frivillige i bl.a. foreningerne og de ansatte i kommunens kulturinstitutioner, der for begges vedkommende brænder for netop DERES område.

122 mio. til »kultur« lyder af meget, men det dækker over en utrolig bred vifte af aktiviteter og er ikke bare et beløb, der kan skæres væk uden at kunne mærkes. For fjerner vi pengene, lukker ikke bare de ting, som »de andre« interesserer sig for, men også de foreninger/kulturtilbud, som man lige netop selv er en del af.

På den anden side vil jeg heller ikke være med i en konkurrence om, hvem der kan komme med det vildeste (og dyreste) forslag. Næstved som europæisk kulturhovedstad lyder flot - det er bare af mange grunde ikke realistisk for en kommune som Næstved. Hånden på hjertet, hvor mange ved (uden at tjekke efter) hvilken europæisk by, der er kulturhovedstad i år? Det svarer lidt til, at byrådet vedtager et kommunalt dokument om, at Næstved Boldklub skal i gruppespillet i Champions League - mens den reelle opgave for tiden er at holde sig oppe i 1. division.

Lad os i stedet sætte visionerne på et niveau, hvor vi er ambitiøse, men også realistiske. En skøjtehal vil være den første på Sjælland uden for Storkøbenhavn - og koste det halve af Arenaen og det kvarte af den nye svømmehal.

