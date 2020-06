Her er Næstved Kommune i gang med ny belægning på Hjultorv. Foto: Jan Jensen

Debat: Asfaltsjatterne var ikke en god løsning

-Ja, det er ingeniør Karsten Vejmann fra Næstved Kommunes Park og Vej. Vi har lavet en svingbane på Karrebækvej ved den 20 år gamle golfbane i Stenbæksholm, og nu har vi en tom vejkasse, som vi skal bruge noget asfalt til. Det er vel ikke sådan, at I har en sjat tilovers hver dag, som vi kan få billigt. Vi skal nemlig bruge en masse penge til at vedligeholde og lægge alle vore fine chaussesten om på gågaderne i den indre by.