Helle Jessen (S) er imod en placering af solceller i Nylandsmose blandt andet fordi, arealet er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Foto: Thomas Olsen

Debat: »Armslængden« er ved at blive for kort

Debat Næstved - 22. december 2020 kl. 18:27 Af Helle Jessen (S), Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Når man mener, at solceller ikke skal kunne sættes op hvor som helst, bliver man nu stemplet som værende »ikkeklimabevidst«. Det er udtryk for en forenklet retorik, som ikke tager hensyn til nuancer. Personligt har jeg stemt for både solceller og vindmøller i de syv år, hvor jeg har siddet i Byrådet. Min modstand mod placeringen af en kæmpe solcellepark på Nylandsmosen er alene begrundet i, at arealet er udpeget som Bevaringsværdigt Landskab, ligger i Kystnærhedszonen og desuden er udpeget af staten som Lavbundsområde med potentiale for at kunne blive til et værdifuldt vådområde, der kan binde f.eks. CO2 og kvælstof. Solceller kan opstilles mange andre steder, hvor dette ikke er tilfældet. En Planklagenævnsafgørelse fra Bornholm viser, at det er der heldigvis også andre, der mener.

Jeg kan af debatten se, at tilhængernes argumenter for at give tilladelse til solceller centrerer sig om - for enhver pris - at få mere grøn energi suppleret med »hjemmestrikkede« subjektive vurderinger, der mangler faglige belæg. Ikke den bedste cocktail, når der skal træffes vidtrækkende beslutninger.

Sender aben videre Hvad værre er, så kan man af denne sag - og mange andre over det ganske land - se, at »armslængden« i sådanne sager er ved at blive for kort. Kommunerne vil så nødig sige nej til magtfulde erhvervsfolk eller jordbesiddere og vælger i stedet at give dispensationer, der ofte ikke helt holder vand. Det gør man med den forventning, at man så senere kan få en højere instans til at afgøre sagen. I dette tilfælde Planklagenævnet. I stedet for at politikerne selv tager ansvar, sender de »aben« videre.

Lægger man oven i dette, at staten i forhold til placering af solceller ikke har meldt nogen retningslinjer ud, som kommunerne kan gå efter (sikkert af respekt for kommunernes ret til selvforvaltning), så er der lagt op til evige kampe mellem de, der mener, at den grønne energi (og kapitalen) har fortrinsret på naturens bekostning og de, der mener, at der også skal tages hensyn til landskab, natur og biodiversitet.

