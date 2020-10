Debat: Arenaen skal give tilbage

Af Thomas Palmskov (K), byrådsmedlem, H. C. Andersensvej 69, Næstved

Når nu byrådet har givet arenaen ekstra 5 millioner kroner samt udsat tilbagebetaling på gæld med flere år, var det kun rimeligt at arenaen gav noget tilbage til byen og borgerne.

Arenaen kunne starte med at flytte basketball-kampene fra en lille hal til den store arena med plads til langt flere tilskuere i disse corona-tider. Her er det langt nemmere at holde afstand mellem tilskuerne indbyrdes og til sportsudøverne.