Debat: Arenaen - set fra et radikalt synspunkt

Debat Næstved - 13. maj 2018 kl. 09:46 Af Klaus Eusebius Jakobsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre, Gammel Skovridervej 4a, Næstved

En af de store udfordringer, da Arenaen i sin tid blev besluttet var, at der ikke forelå en business-case og forretningsstrategi for, hvad Arenaen skulle anvendes til og af hvem, og hertil kommer, at der ikke var lagt et realistisk drift budget for, hvordan dette store projekt skulle løbe rundt.

Historisk set kom der så flere udfordringer, som bl.a. betød væsentlig større udgifter til etablering af Arenaen og i den sammenhæng, at Næstved kommune økonomisk kom med ind i sagen med et større engagement end forudset.

Grundlæggende går diskussionen i dag mand og mand imellem på, hvem vi kan skyde skylden på - er det den gamle bestyrelse, er det kommunen og borgmesteren, den tidligere driftsledelse, det forrige byråd eller er det den nye bestyrelse og direktør eller...

Ret beset så er den diskussion vel i dag overflødig. Vigtigere er at konstatere, at der aldrig har været udarbejdet et ærligt og realistisk driftsbudget (indeholdende afdrag og renter af de store lån) for det meget ambitiøse projekt som arenaen er - og det er et af de punkter, som Radikale Venstre gang på gang har påpeget. Forleden havde Kultur og Demokratiudvalget en sag om arenaens økonomiske fremtid til drøftelse. Og det var vel for første gang, at der er udarbejdet en TYDELIG og GENNEMSIGTIG plan for at løfte arenaen videre. Den går i sin enkelthed ud på at ændre på de lånevilkår, som arenaen ellers havde fået i forbindelse med etableringen - det skal understreges, at den plan IKKE pålægger Næstved kommune ekstra udgifter - og heller ikke manglende indtægter i forhold til de flerårige budgetter. Vi må naturligvis sikre, at afdrag på de lån, som kommunen gennem de sidste par år har ydet indregnes i de flerårige budgetter. En evt. voldgiftsudgift må også på sigt lægges hos arenaen. Det er faktisk en plan, som giver arenaen tid, luft og økonomi til at få igangsat en bæredygtig forretningsplan og en bæredygtig strategi for de næste par år. Det må være bestyrelsens opgave at sikre at personaleomkostningerne står mål med omsætningen.

Når Kultur- og Demokratiudvalget valgte at udskyde en beslutning om at nikke ja til den, så var det, fordi man i udvalget efterlyste at se f.eks. den konkrete forretningsplan, og så også fordi, der var nogle spørgsmål til elementer i den fremlagte plan, som ikke fremgik af de vedlagte bilag.

Vi fra Radikale Venstre vil fortsat være (positivt) kritisk over for arenaen og dens driftsbudget, men hilser også velkomment, at der nu faktisk for første gang foreligger et ærligt, men også positivt fremadrettet budget, som i hvert fald på papiret tilsyneladende giver overskud.

Personligt ser jeg frem til at møde både direktør og formand for bestyrelsen til dette udvalgsmøde for af deres egen mund at høre om planerne for fremtiden, m.m. - set i lyset af dette nye budget, der altså faktisk ikke konkret berører kommunens budget, men så at sige er med til at »købe den nødvendige tid« til, at arenaen kan komme til at gå i balance.

Jeg tror, at alle kan være enige om, at det er en svær opgave som ledelsen af arenaen er blevet sat til at løse. Jeg håber, at den lykkes. Og skal vi så nu ikke blot se fremad - og håbe og tro på, at nu lykkes det.