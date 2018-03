Debat: Alternativet til Baltic Pipe

Landbruget er som bekendt ved at organisere sig stærkere for at modstå et urimeligt pres fra Energinet. Man kunne ønske, at Næstved på tilsvarende måde søger kontakt med kommuner på Fyn og i Jylland, for gennem en fælles indsats at styrke sin forhandlingsposition. Da Danmark for ca. 40 år siden etablerede sit nuværende naturgassystem, var der ikke tvivl i befolkningen om , at projektet tjente almenvellet. Derfor var ekspropriation i orden. I dag afvikler Møller-Mærsk naturgassen på sigt, og det samme gælder det nye "DONG", som prioriterer vindmølle-el, hvorfra der vil komme et ekstra plus til den vedvarende energi, når produktionen af kæmpebatterier kan gøres billigere. I stedet ønsker Energinet at kaste sig ind i det turbulente gasmarked.