Anders Gjessing er Næstformand i Næstved Vikings (Årets forening i Næstved 2020) og medlem af Danmarks Idrætsforbunds Idrætspanel. Han vil have Næstved Kommune til at satse på aktive børn. Privatfoto

Debat: Aktive børn en sikkerinvestering

Jeg håber, at politikerne i den efterfølgende udmøntning vil prioritere et løft af støtten til Næstveds mange frivillige foreninger på idrætsområdet og et yderligere fokus på Åben-skole-indsatsen. I min optik er det en sikker investering - for støtte til ildsjælene i Foreningsdanmark er nok den investering, der krone for krone giver mest sundheds- og socialpolitik for pengene på både kort og langt sigt.