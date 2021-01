Debat: Afsporing af debatten omkring Nylandsmose

Debatten omkring opstillingen af solceller i Nylandsmose er ved at køre helt af sporet. Modstanderne af projektet bliver konsekvent beskyldt for at være imod grøn energi.

Alle vil have grøn energiudvinding, men hvorfor skal den absolut finde sted på et område, der som udgangspunkt ikke er velegnet til formålet, når der findes masser af andre udmærkede muligheder for at placere den?