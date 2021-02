Debat: Affaldssortering i fokus

Der skal være styr på affaldssorteringen, mener de konservative. Foto: Thomas Olsen

Debat Næstved - 12. februar 2021 kl. 16:59 Af Kristoffer Larsen, kandidat til byrådet for Det Konservative Folkeparti og Rune Kristensen, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

I slutningen af 2020 udkom den nye affaldsbekendtgørelse. Den betyder, at alle danskere skal sortere mere affald end hidtil. Blandt andet skal tre nye fraktioner indsamles; mad- og drikkekarton, farligt affald og tekstilaffald - disse nye fraktioner skal der etableres en affaldsordning for inden 1. juli 2021. Selve affaldssorteringen er der ikke noget i vejen for, og i Det Konservative Folkeparti er vi af den overbevisning, at affaldet indeholder meget værdifulde ressourcer, og derfor skal de selvfølgeligt indsamles.

Med den nye bekendtgørelse står Næstved Kommune dog over for nogle problematikker: En er, at den blandede fraktion med metal, glas og plast er gjort ulovlig - en anden er, at mad- og drikkekartoner skal i netop den beholder. En tredje problematik er, at når tekstilaffaldet er indsamlet, findes der ikke en aftager, og dermed ender tekstilerne i forbrændingen. Slutteligt er der en stor problematik i, at alt dette skal implementeres senest om knap et halvt år.

Vi mener, at med den korte tidshorisont, har kommunen ikke mulighed for at planlægge og indfase en helt ny affaldsordning, som er fremtidssikret og nem for borgerne. Hvis ikke der planlægges ordentligt, risikeres samme problemer, som de der blev fundet i metal-, plast- og glasfraktionen. Her endte det indsamlede glasaffald i Polen, fremfor Reiling på Næstved Havn.

Problemer som dette skal undgås, og derfor mener vi, at Næstved Kommune skal bede miljøminister Lea Wermelin om udsættelse af affaldsordningen. En frist på et halvt år er ikke nok, for at skabe grobund for en god sortering og en høj genanvendelse.

Affaldplus har i forvejen henvendt sig til ministeren - kommunen burde selvstændigt gøre det samme. Kommunen skal samtidigt sørge for, at alle fraktioner er fremtidssikrede, så affaldet ikke ender på polske behandlingsanlæg. Slutteligt skal der være gennemsigtighed på hele affaldsområdet - vi skal kunne se, hvor vores affald ender.

