Debat: Affald og sortering

Af Helle Jessen (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde

I august 2020 bad et enigt byråd forvaltningen om at arbejde med at ændre affaldssorteringen, så vi kan implementere statens krav til sortering i 10 fraktioner samtidig med, at vi får opsplittet den omdiskuterede MGP-fraktion, hvor metal, glas og plast er samlet i samme container. Glasset i denne fraktion kan ikke blive rent nok til, at Ardagh (Glasværket) kan anvende det, hvilket byrådet ikke finder optimalt. Medmindre byrådet træffer en anden afgørelse, så er det planen, som forvaltningen kører efter.

Da ønsket om en renere glasfraktion står højt på partiernes ønskeseddel, tænker jeg ikke, at der er stemning for at sætte processen i stå igen. I januar 21 har vi igangsat et forsøgsprojekt i to boligområder for derigennem at få erfaringer med, hvordan borgerne i praksis kan håndtere de øgede krav til sortering, som vi ved bliver indført.

Det er muligt, at man i starten får problemer med at afsætte en eller flere af de sorterede fraktioner. Men det er AffaldPlus, der skal løse opgaven med at øge genbrugsprocenten generelt. Næstved Kommunes opgave er at indsamle fraktionerne så rene som muligt. Den opgave er vi som sagt godt i gang med at løse.

Sorteringen i flere fraktioner betyder naturligvis øgede udgifter til borgerne, da afhentningen kommer til at ske gennem flere kørsler. Man skal ikke bilde sig ind, at affaldssortering ikke koster. Den billigste måde at komme af med affaldet på, er at hælde det i en mergelgrav, i havet eller lign. Men det har vi i Danmark valgt ikke at gøre mere. Vi har i stedet valgt at se affaldet som en ressource, som vi har pligt til at genbruge.

De to Konservative byrådskandidater argumenterer for at udskyde projektet og trække processen i langdrag (Ikke ulig hvad der sker på andre miljøområder for tiden). C´s grønne images er måske knap så dybfølt, når det bliver besværligt eller gør ondt på pengepungen. Jeg vil anbefale de to nye kandidater, at de drøfter med de nuværende konservative byrådskandidater, om disse ønsker at stille forslag om ændring af byrådsbeslutningen fra 2020, hvor de dengang stemte sammen med resten af Byrådet.