- I offentligt ejede skove er skovgæsten altid velkommen og kan færdes på mere frie vilkår. Men man ved også, at retten til såkaldt fri fladefærdsel kan udgøre et problem for flora og fauna, skriver Helle Jessen. Foto: Thomas Olsen

Debat: Adgang til naturen

Debat Næstved - 03. marts 2021 kl. 17:56 Af Helle Jessen, byrådsmedlem (S), Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Havbakken 285, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

I Sjællandske den 24. februar udtrykte Lena Bang Sørensen bekymring for, at der ikke bliver taget hensyn til dyrene i skovene, nu hvor corona har medført, at der kommer flere mennesker i naturen.

I Friluftsrådet har man længe vidst, at det var de 5 procent, der ødelagde det for de 95 procent af naturbrugerne. Når vi så i denne tid ser, at antallet af besøgende i skovene er blevet mange flere, så udgør de »brådne kar« selvsagt også et større antal.

Nu er det jo ikke nødvendigvis af ond vilje, at nogen kommer til at forstyrre såvel dyr som fugle. Det er ofte uvidenhed og manglende naturkendskab. Derfor er mere oplysning vejen frem, hvis man vil »opdrage« brugerne til at færdes i naturen på en hensigtsmæssig måde. At lukke for adgang er derimod endnu et skridt mod den naturfremmedgørelse, som mange børn og unge er præget af i dag.

Når vi nu ser Dansk Skovforening bruge den øgede færdsel og påståede skade på dyrelivet til at forfægte gammelkendte dagsordener, som handler om at begrænse borgernes muligheder for at færdes i naturen, så er det helt forventeligt. Igennem mit efterhånden lange liv, har jeg set, hvordan man i nogle private skove kontinuerligt søger at besværliggøre adgangen. Det sker ofte på ret kreativ vis. Netop fordi Naturbeskyttelsesloven siger, at man må færdes på stier og veje, så er der gennem årene nedlagt et utal af disse, så man derved har sørget for, at borgerne ikke kan færdes lovligt.

I offentligt ejede skove er skovgæsten altid velkommen og kan færdes på mere frie vilkår. Men man ved også, at retten til såkaldt fri fladefærdsel kan udgøre et problem for flora og fauna. Derfor opererer man med begrebet zonering, som giver mulighed for at begrænse visse aktiviteter i udvalgte dele af en skov. Netop for at kunne give dyr og fugle fred. Det er et »redskab«, som vi også i Næstved Kommune vil benytte i vor stræben efter, at færdslen sker på naturens præmisser.

