Edith Sandager og de andre beboere på 1. sal på plejehjemmet på Nygårdsvej 220 kunne ikke komme uden for en dør, fordi elevatoren var gået i stykker. Foto: Robert Andersen

Debat: Ældre »indespærret« i tre uger!?

Debat Næstved - 09. oktober 2020 kl. 14:30 Af Finn Ganneskov Pedersen, Ingemannsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen

Når man læser centerchef Torben Kelm Danielsens forklaring omkring forløbet med elevatoren, der er gået i stykker, må man tage sig til hovedet og spørge, hvordan har han fået det job, han bestrider i dag. Det kan næppe være på grund af evner og kompetencer, for mage til useriøs forklaring skal man lede længe efter. Er der da slet ikke nogen krav for at blive leder/chef i Næstved Kommune.

Det er virkelig rystende læsning fra en tilsyneladende ubegavet chef, der er fuldstændig lige glad med beboerne. Man kan flyve til månen, så findes der vel også firmaer, der kan løse en sådan opgave uden, at det skal tage flere uger. Hvordan tror man, at de havde forholdt sig på Esplanaden eller på Rigshospitalet til en sådan besked?

Det er en dyb uværdig behandling af mennesker, der betaler en dyr husleje. Det er noget, der kan forekomme blandt useriøse bolighajer, og nu tilsyneladende også i Næstved Kommune.

Jeg forventer/håber, at det får konsekvenser for de pågældende, at man udviser en sådan grad af ligegyldighed. Det er i min verden en simpel opgave, der burde kunne løses meget enkelt.

Der må være noget for politikerne at kigge og stramme op på. De skulle pålægge de pågældende at betale en tur til Knuthenborg for de berørte, og vel at mærke af egen lomme.

P.S. Desværre er det mest brugte ord fra kommunens embedsmænd ved sådanne hændelser »beklager«.

