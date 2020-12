Susanne Iversen håber at det nu vil gå fremad for naturen i Næstved Kommune - ikke mindst i Fruens Plantage. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Årets julegave til Fruens Plantage og til naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Årets julegave til Fruens Plantage og til naturen

Debat Næstved - 30. december 2020 kl. 09:50 Af Susanne Iversen, Daddelvej 21, Næstved Kontakt redaktionen

Den første julegave fik Fruens Plantage i 1940, hvor skoven blev fredet, for blandt andet at terrænet, geologien og fortidsminder skulle bevares studeres og beskues for eftertidens generationer.

Så skete det i december 2020, der er foretaget en større rydning i Fruens Plantage, granplantagen ved jagthytten er fældet.

Julegave nummer to: Næstved kommune vil være naturkommune med øget biodiversitet - jeg håber, det kan give plads på egnede steder i skoven til mere vild natur. Start de gode intentioner i det område, der i dag er fældet ved jagthytten.

Næstved som naturkommune kan være med til at sætte fokus på de dyr, fugle, planter og insekter, og ikke mindst være med til at bevare og forbedre de leve- og bosteder for de arter der er ved at miste fodfæste i skoven, som markfirbenet der lever langs jernbaneskråninger, der er flagermusen og uglen, sommerfuglen, og insekterne, alt liv i skoven vil fremmes med kommunens øget fokus på fauna og arternes trivsel.

Det er glædeligt på naturens vegne, at Næstved Kommune vil være en naturkommune med øget biodiversitet. Naturen er under pres, og hvis naturen skal fremtidssikres, skal der skrides til handling, for aldrig har så meget natur og så mange arter været på tilbagegang som nu.

Giv naturen plads.

relaterede artikler

En søndag med naturlige tilbud 12. september 2020 kl. 16:03