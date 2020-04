Fagforbundet 3F har sat Smålandshavet til salg. Manglende optimering af lokaler, klimasikring og dårlig infrastruktur er årsag til fraflytningen. Foto: Esben Thoby

Debat: 3F skuffer ved salg af Smålandshavet

Debat Næstved - 20. april 2020 kl. 17:40 Af Per Sørensen, Byrådsmedlem (S), Lindebjerggårdsvej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fagforeningen var det livet om at gøre at eje hele Kursuscentret. Det mindes jeg nu som forhenværende og mangeårig havneformand.

Da Bøje byggede stedet, var der en aftale om, at Kursuscentret efter 50 år skulle overgå til Næstved Havn. Havnen og jeg afviste gang på gang, når fagforeningen ville købe sig ud af denne aftale. Til sidst gav vi os i havnen, og vi var her meget tilfredse med det beløb, som Havnen modtog fra fagforeningen.

Derfor undrer et kommende salg mig meget, og det er skuffende. Et argument er, at man ikke kan finde til Karrebæksminde. Det er jo med opfindelsen af GPS en omgang vrøvl. Et andet argument er sikring i forbindelse med klima, og her et vi jo i gang med store digeprojekter i området. Så det er vrøvl af samme skuffe.

Smålandshavet er et af Danmarks smukkest beliggende kursuscentre. Der er investeret voldsomt i det. Fagforeningskontingentet skal nu betale for et nyt stort og ja historieløst kursuscenter, som næppe bliver så smukt og veldrevet som her hos os. Dygtige Lone Warburg, hendes enestående personale og stedets fantastiske rammer tror jeg ikke, at fagforeningen lige kan etablere et andet sted ...

Jeg håber og beder til, at fagforeningen fortryder, eller at pengestærke mennesker vil drive stedet videre i den samme gode ånd. Vi har i Næstved Kommune ikke råd til en ny Mogenstrup Kro-historie eller vandrehjemshistorie. Vi slås i forvejen rigeligt med den manglende motorvej.

