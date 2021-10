Kasper Noer Schneider kalder sagen om markisen en politisk finte. Foto: Kim Rasmussen

Debat: 22 kvadratmeter markise fører til langtrukken debat

Debat Næstved - 04. oktober 2021 kl. 12:01 Af Kasper Noer Schneider, Fasanvej 6, Næstved Kontakt redaktionen

Det hele handler om en slidt markise, der letter i det blæsevejr, man ofte nyder godt af i Karrebæksminde. Ditlevsens Fiskehus har to gange nu ansøgt om at få lov til at lave en fast overdækning til to borde.

Her kan man så konstatere en bekymrende lang sagsbehandlingstid for en lille virksomhed med historisk betydning for lokalmiljøet i Karrebæksminde. Ikke nok med det, så har socialdemokraten og formanden for Plan- og Erhvervsudvalget Tina Højlund-Pedersen, trukket standsningsretten, efter at hun kom i mindretal i sit eget udvalg. Et udvalg, der består af 7 medlemmer (tre fra V, en fra NB, to fra S og en fra Ø).

Men med en lille politisk finte kan man smide et vetokort, og så skal sagen behandles i byrådet, hvor S kan skabe flertal. Nu har vi kørt med S i spidsen i 150 år, og det virker ikke rigtigt.

De pragmatiske løsninger.

I 2019 fik bageren på den anden side af vandet et dejligt orangeri i gården. Det har vist sig at være en god investering og er med til at skabe liv og omsætning for vores lokale erhvervsdrivende. Efterfølgende overtog havnen også bænkene ude foran, så man under corona ikke skulle straffes for at folk nød en kop kaffe der.

Kunne man så ikke med samme pragmatiske tilgang evt. åbne lokalplanen og kigge individuelt på anmodninger fra erhvervet i Karrebæksminde.

Man kunne kigge i lokalplanens formå,l som er at give mulighed for udvikling herunder opføre nye bygninger og tilbygninger.

Sjovt nok har administrationen i deres sagsfremstilling for udvalget ikke kunne anbefale den løsning, som udvalget selv har foreslået at gå i dialog med. Altså, ved administrationen i det hele taget, hvad der er ansøgt om?

