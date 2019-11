Debatten om legepladsen på Gasværksgrunden viser, at demokratiet er sprællevende. Privatfoto

DEBAT: Tanker over en legeplads

Debat Næstved - 26. november 2019 kl. 22:30 Af Keld Stilling, Kroagervej 20, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Legepladsen er godt tænkt og udført, men placeringen er forkert.

Næstved som middelalderby kan blive et hit, hvis vi får en anden legeplads på stedet, der understøtter Næstveds middelalderbygninger.

Vi skal have en løsning, der inspirerer til bymidte-aktivitet for forældre, bedsteforældre og besøgende. Kraftcentralen på Maglemølle og de to siloer på havnen bliver, som jeg ser det, for dyre at renovere.

Om et antal år har vi ikke bygningerne mere. Derfor sætter den nuværende legeplads tanker i gang, om prioriteringer, muligheder og risici for erhvervshavnen og industrien, ikke mindst når det drejer sig om internationalt ejede virksomheder.

Pak legepladsen sammen og gem den til de nye tider, der kommer både for bymidten og for Næstved Havn.

Debatten er imponerende. Demokratiet lever, når borgerne forstår hvad der foregår, men dette er desværre ikke altid tilfældet.

Det er ok, at byrådsmedlem Per Sørensen (S) har talt Roma midt imod. Per Sørensen huskes for sin grønne profil, og det sker ofte, at personer over tid får ret, selvom deres forslag blev stemt ned.

Byrådsmedlem Charlotte Roest (S) med flere, kan således med tilfredshed konstatere, at Den Europæiske Investeringsbank har besluttet, at der skal siges stop for fossile energiprojekter i 2021, og at Parisaftalens klimamålsætning bliver styrende for EU-Bankens fremtid.

Der er foreløbig afsat 1,8 mill kr på budgettet over 3 år til kommunal administration af et fossilt gassprojekt, et beløb, der burde være refunderet af staten. Og Willem van Hees informerer i et læserbrev i Sjællandske 22. november, at legepladsens økonomi er baseret på kompensation for ulemper ved vindmøller. Der er penge til den legeplads, som borgerne ønsker, og også til én mere. Det afgørende er, hvordan vi prioriterer kommunens ressourcer.