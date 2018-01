DEBAT: Jeg arbejder i staten

Tegningen her er endnu et udtryk for fordommene om statsansatte, skriver Else Lücking.

Debat Næstved - 25. januar 2018 kl. 21:25 Af Else Lücking, Vejleder i styrelsen for IT og Læring, Østervej 2A, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg arbejder i staten og er glad for mit arbejde. Det berører mig derfor meget, når debatten om udflytning af Statslige arbejdspladser har været, som de læserbreve jeg har set i adskillige aviser og som tegningen herover viser.

Fem fordomme om statsansatte lyder som følger:

o Statsansatte bor alle sammen i København.

o Statsansatte tror ikke, at der er liv rundt i Danmark.

o Statsansatte er forkælede, når de ikke vil flytte med deres arbejdsplads.

FAQ fra en statsansat til andre borgere i Danmark:

o Statsansatte bor ikke alle sammen i København - de pendler både fra nord, syd, øst og vest.

o Statsansatte har familie - deriblandt ægtefæller som også er glade for deres arbejde.

o Statsansatte har som alle andre borgere i Danmark brug for balance i deres liv. Denne balance skabes bedst, når man er tæt på sit netværk. Så kan man nemlig få hjælp til at hente børn og man kan hjælpe gamle forældre.

Lyder jeg som om, jeg har erfaring med det, at ens arbejdsplads skal flytte? Ja, det gør jeg nemlig. I 1992 arbejdede jeg i Superfos Korn i Næstved. Superfos havde bestemt, at min arbejdsplads skulle flytte til Vedbæk. Jeg havde to små børn og en mand, der arbejdede i Korsør. Jeg gik ned på 30 timer, og balancen i vores liv var, at min svigerfar var gået på efterløn og kunne hente børn for os, når vi ikke kunne nå hjem. Heldigvis varede det kun ½ år, så lykkedes det mig at komme tilbage til nærområdet.

Statsansatte reagerer på fuldstændig samme måde som privatansatte, når de oplever at deres arbejdspladser flyttes til et andet sted i Danmark eller til udlandet. Statsansatte er nemlig også helt almindelige mennesker med helt almindelige familier, og derfor påvirker det os naturligvis, når udefrakommende ting bestemmer over vores liv.

Der er ingen som har sagt, at udflytning er slemt. Det der er slemt er, at man mister grebet om sit liv og skal vurdere en hel families situation og ændring af økonomi. Det vil klæde debatten fremover, hvis man husker, at det handler om mennesker og anerkender, at vi er forskellige.