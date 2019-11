DSU ønsker flere billige boliger i Rådsmandshaven.

DEBAT: Et Næstved for alle

Debat Næstved - 08. november 2019 kl. 20:10 Af Nicolai Elmkvist Johansen, Formand for DSU Næstved, Rugvænget 22, Næstved

Overordnet set er lokalplanen for Rådmandshaven god. Det er godt, at der kommer udvikling i byen, og at der især kommer boliger inde omkring centrum. Den ros skal Byrådet Plan- og Erhvervsudvalg have.

Det, der ærgrer mig er, at der ikke bliver tænkt almene boliger ind i lokalplanen. På borgermødet om lokalplanen udtalte formand for Plan- og Erhvervsudvalget, at det er boliger tiltænkt de økonomisk stærke mennesker.

Der er jeg og vi i DSU uenige i.

De boliger, der er blevet bygget i Næstved, er blevet dyrere og dyrere. Jacobs Have i Sct. Jørgens Park er det klareste eksempel på, at der skal være flere almene boliger i byen. Hvilke mennesker med en normal løn, kan have råd til en husleje på 12.000 kr. om måneden?

Der er mange mennesker på ventelisterne til almene boliger i boligselskabet, og det gør det svært at finde en god lejlighed i Næstved. Næstved må ikke og skal ikke blive en ulige by forbeholdt de rigeste, som lokalplanen for Rådmandshaven lægger op til.

Folkeskolelæreren og kasseassistenten skal kunne bo side om side med advokaten og lægen. Vi skal skabe en mangfoldighed i byen, og hvis vi ønsker et Næstved for alle, skal der også være plads til alle. Derfor foreslår vi i DSU Næstved, at der i lokalplanen skal stå, at 25 procent af alle boliger i lokalplanen skal være almene boliger. Dette vil skabe en mulighed for, at der bliver bygget boliger, som helt almindelige mennesker har råd til at bo i. Det er Socialdemokratisk politik i en nøddeskal.

