Se billedserie Nu er det aftenskolernes tur, mener leder af AOF i Næstved og Susålandet Connie Skov Hansen. Billedet er fra et AOF-arrangement i Glumsø.

DEBAT: AOF-leder: Nu må turen være kommet til aftenskolerne

Debat Næstved - 09. juli 2020 kl. 09:30 Af Connie Skov Hansen, skoleleder, AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu må det være aftenskolernes tur

Med udlignings millionerne har byrådet en enestående mulighed for at styrke folkeoplysningen i Næstved Kommune. Som formand for fritidsudvalget Torben Stenstrup beskriver i sit debatindlæg den 23. juni, har fritidsområdet haft en lang periode med trange kår.

I sit indlæg beskriver han, at Næstved Kommune ligger på en meget lav plads - nr. 94 - blandt landets kommuner, når det handler om den gennemsnitlige udgift pr. borger til idræt og fritid.

Vi giver mennesker en meningsfuld og aktiv fritid - det er en stolt tradition, som giver en stor samfundsnyttig gevinst. Gennem vores arbejde styrker vi stærke fællesskaber, udviklende og sundhedsfremmende aktiviteter, ligesom vi styrker borgernes muligheder for at deltage i meningsgivende fritidsaktiviteter.

Det er en politisk beslutning, hvor højt niveauet skal være.

Aftenskolerne har gennem, efterhånden mange år, været udsat for den ene besparelse efter den anden.

Alle disse besparelser har medført større deltagerbetaling, mindre tilskud til handicap og hensynstagende undervisning og mere end en halvering af pensionisttilskuddet. Det er langt fra alle pensionister, der har råd til at være med længere.

Konsekvensen heraf er, at der er en stor gruppe af pensionister og handicappede, som ikke længere har råd til at deltage. Det er en negativ spiral, som sorterer den gruppe fra, som ikke har råd til en aktiv og meningsfuld fritid. Det er en trist udvikling, som medfører større risiko for ensomhed og dårligere fysisk og mental form.

Med så snævre rammer, som aftenskolerne i Næstved kommune har, er der er ikke længere plads til succes, fordi succes ikke honoreres.

Aftenskolerne kommer internt i større konkurrence, og det hindrer mange gange det konstruktive samarbejde, som kunne gøre udbredelsen af folkeoplysningen større og samfundet bedre.

Det er en paradoksal situation, fordi Næstved Kommune sparer penge, hver gang en udsat borger opnår større livsduelighed og uafhængighed, netop som det sker gennem mange af aftenskolernes tilbud.

Vi har brug for, at aftenskolerne tilgodeses med udlignings millionerne, så vi fortsat kan udvikle os.

Et fornemt kendetegn ved folkeoplysningen og aftenskolerne er, at alle kurser, foredrag, debatter og aktiviteter af enhver slags skal være åbne for alle. De skal naturligvis også være åbne for mennesker, der står med særlige udfordringer af enhver slags.

