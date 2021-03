Åbent brev til borgmester og samtlige byrådsmedlemmer: Skal Mogenstrup være udkants-Næstved?

På Lovvej (hovedgaden) har vi 10 velfungerende forretninger, en elektriker og et autoværksted. Vi har fuldt udbygget dkole, børnehave, idrætshal, svømmehal, udendørs sportsarealer og golfbane. Vi har lægehus, tandlægeklinik, plejehjem og ældreboliger. Vi har under et kvarters kørsel til motorvejen, uden risiko for kødannelse som på Gedestien, og i har et kvarters kørsel til stationen og Næstved centrum. Vi har en pragtfuld natur.

Jeg tror ikke, at der er noget andet sted i kommunen, hvor alle disse ting samlet kan tilbydes? Ja, vi har alt det en tilflytter efterspørger, men vi kan bare ikke tilbyde noget sted at bo.

Borgmesteren udtalte i forbindelse med etablering af DSB-værkstedet, at det var godt for kommunen og godt for Mogenstrup. Det kan da kun være godt for Mogenstrup, hvis vi kan tilbyde medarbejderne et sted at bo, og det kan vi ikke.