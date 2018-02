Send til din ven. X Artiklen: Trafik og regnvand er varme emner i Hvalsø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafik og regnvand er varme emner i Hvalsø

Debat Midtsjællands Folkeblad - 26. februar 2018 kl. 15:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvalsø: Et tilbagevendende diskussionsemne blandt borgerne i Hvalsø er byens trafikforhold. Det fremgik tydeligt på Hvalsø Bylavs generalforsamling forleden, hvor dette emne var blandt de mest drøftede. Her fyldte især vejbumpenes funktion meget. Trafikforholdene er efterhånden beskrevet i adskillige kommunale rapporter, og bylavets beretning indeholdt et stort ønske om, at der snart må komme en blivende løsning. Byens mange skæve vejskilte blev også kommenteret af de fremmødte, fordi skiltene medvirker til at give byen et forsømt udseende.

Den kommende separering af spildevand og regnvand var et andet større emne. I løbet af i år beskrives projektet og de muligheder, der bliver for at lave lokalt afledt regnvand. Opfordringen fra såvel bestyrelse som de fremmødte var, at man bør deltage aktivt i de kommende møder om sagen.

Et ønske om at begrænse røgen fra brændeovne fik ligeledes mange ord med på vejen. Specielt er bebyggelser i lavninger generet af røgen, og eftersom der er mange lavninger i Hvalsø, er adskillige borgere udsat for røgpartiklerne. Omkring hver 10. dansker har problemer med røgen, og flere af de fremmødte mente, det var en sag, Lejre Kommune skulle handle på.

En tilbagevendende frustration fra sidste års generalforsamling var kommunens hjemmeside, som atter blev udsat for kritik på grund af svær tilgængelighed og manglende oplysninger. Bylavets bestyrelse fik desuden til opgave at rette henvendelse til Region Sjælland om regionens hjemmeside.

Blandt de øvrige diskussionsemner fra bestyrelsens fyldige beretning var Rema 1000 og grusgraven.

Der skete ikke nyvalg til bestyrelsen, som stadig består af bestyrelsesmedlemmer Inger Dahl Krabbe og Ib Larsen, kasserer Finn Nør-Pedersen, næstformand Ole Knudsen og formand Gert Fabrin.

Der havde i årets løb været ekstraordinære udgifter til advokatbistand i forbindelse med adgangsvejen gennem Den Grønne Kile og afholdelse af et borgermøde om udvidelse af centerområdet for detailhandel. Kontingentet bliver dog stadig fastholdt på 50 kr. om året for en husstand.

Efter generalforsamlingen fortalte direktør Henrik Nielsen om sit ansvarsområde, som bl.a. omfatter økonomi, arbejdsmarkedsforhold og velfærdsområder. Som direktør er hans hovedopgave at betjene såvel Kommunalbestyrelsen generelt som to af de stående udvalg specielt. Også efter hans indlæg var der en livlig debat, som især centrerede sig om de manglende ungdomsuddannelser i såvel Hvalsø som i hele Lejre Kommune. Desuden blev der ytret ønske om, at der også blev udflyttet statslige styrelser til Hvalsø.

Gert Fabrin

Hvalsø