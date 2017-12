Send til din ven. X Artiklen: Rema1000 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvalsø: Hvalsø Bylav havde inviteret til et borgermøde vedr. Rema 1000s projekt ved den gamle Fakta og Spar Nord. Hvis Rema 100s projekt skulle kunne gennemføres er det nødvendigt at udvide center¬området til hvad det tidligere havde været. Der er derfor Fakta og Spar Nord ligger hvor de ligger.

Fremmødet var imponerende ca. 150 borgere. Til sammenligning kan jeg nævne, at borgermødet om Kommuneplanen den 25. oktober tiltrak ca. 30 borgere. Udviklingschef hos Rema 1000 Lars Thisted gennemgik planerne for, hvordan man ville gribe sagen an og i korte træk hvorfor. Lars Thisted lagde vægt på følgende:

Der bor næsten lig mange borgere nord for banen som syd for

Det ville inddrage biografen og stationen meget bedre, samt de virksomheder der findes i forvejen i den samlede byudvikling af Hvalsø by.

Selv med udvidelsen af centerområdet, var centerområdet mindre en centerområderne i Kirke Hyllinge og Gevninge.

Rema 1000 havde naturligvis analyseret mulighederne for at tjene penge på projektet, hvilket deres analyser viste de kunne.

Debatten var livlig, men mest for, at Rema 1000, skulle kunne bygge som planlagt. Det blev nævnt at rundkørslen og Bentsensvej var farlige og dagligt skabte farlige situationen for de bløde trafikanter. Var det en opgave for Bysamarbejdet at komme med forslag til at sikre området for de bløde trafikanter???

Samarbejde

Lidt historie: Den 11. oktober holdt kommunen et møde, hvor man diskuterede samarbejdet mellem bysamarbejdet og politikerne. Konklusionen var, at man ved større projekter skulle lave borger¬møder for at belyse om borgerne var for eller imod. Det synes jeg virkelig var et gennembrud for borgerinddragelse.

Nu skulle den nye borgerinddragelse så stå sin prøve. Grethe Saabye og Ivan Mott var for. Derimod var Line Jacobsen og borgmesteren imod. Med en ny vejledning argumenterede Line Jacobsen for, at man ikke bare kunne udvide centerområdet. Det undrer mig, at Venstre Danmarks Liberale Parti, vil tolke reglerne negativt i stedet for at tolke reglerne positivt og dermed stemme for udvidelsen. Borgmesteren påpegede, at Rema 1000 havde peget på tre forskellige områder for placering. Det første område var der hvor Søtorvet ligger, men den placering hindrede kommunalbestyrelsen ved at servicere Brugsens projekt på bekostning af Asger Andersens Rema 1000 projekt.

Havde man behandlet de to projekter ligeværdigt, havde vi haft en Rema 1000 i Hvalsø. Den anden beliggenhed var på mejerigrunden. Den tidligere ejer har fortalt for et godt stykke tid siden, at papirerne for hans salg til Rema 1000 var klar til underskrift.

Kommunen sagde nej, selvom Rema 1000 havde tilbudt at lave den rundkørsel som skulle gøre trafikken til og fra Rema 1000 sikker. De to første placeringer blev altså stoppet af kommunen.

Hvem gør hvad?

Jeg synes ikke borgmesteren kan tillade sig at antyde, at det er Rema 1000, der ikke kan finde en placering af en Rema 1000, når det er kommunen der har stoppet projekterne. Om den tredje placering sagde borgmesteren, at der måske skulle kunne bygges boliger. Det på trods af at Lars Thisted havde fortalt at fundatsen i KFI Erhvervsdrivende fond, der ejer grunde og bygninger ikke tillader boligbebyggelse.

Borgmesteren nævnte også at fonden havde truet med at lade bygningerne forfalde, hvis ikke Rema 1000 fik lov til at bygge. Jeg må indrømme, at den melding er jeg meget skeptisk over for, da Fakta lukkede sin forretning den 1. december 2012 og Spar Nord bank forlod adressen den 3. november 2016. Hvorfor true med forfald, når de bygninger har ligget tomme hen i henholdsvis 5 og 1 år?? Det giver ingen mening.

Udvikling i stedet for afvikling

Der er ingen faglige/saglige grunde til ikke at udvide centerområdet, så hvorfor være imod. Er der andre grunde for modstanden, som vi bare ikke får at vide?

Mantraet for Søtorvet har hele tiden været: "Udvikling i stedet for afvikling". Derfor undre det mig såre at kommunalbestyrelsen giver tilladelse til at ændre butikker i Hovedgaden til lejligheder, men måske ikke tillade at udvide centerområdet. Det betyder, at der ikke kommer så meget liv i Hoved¬gaden, som man har planlagt.

Endnu engang; man siger et og gør noget andet. Hvis kommunen på den måde desavouerer hovedgade gruppen og dens arbejde, er vi tilbage til tiderne før stormødet i Karleby Forsamlingshus den11. oktober 2017 og så kan vi lige så godt opløse bysamarbejdet.

Venlig hilsen Poul-Henning Friborg

Jernbanevej 8

4330 Hvalsø

tel. 46408959

mobil 27578959